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Кошка умывается, а котята старательно повторяют каждое ее движение. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кошка показывает котятам, как правильно умываться – пушистая села перед ними и начала урок гигиены. Малыши наблюдали за мамой и повторяли каждое ее движение.
Пользователей Сети умилили такие уроки гигиены.
Фото: Pixabay.com
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Кошка умывается, а котята старательно повторяют каждое ее движение. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка показывает котятам, как правильно умываться – пушистая села перед ними и начала урок гигиены. Малыши наблюдали за...
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