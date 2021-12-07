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Кошка умывается, а котята старательно повторяют каждое ее движение. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка умывается, а котята старательно повторяют каждое ее движение. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кошка показывает котятам, как правильно умываться – пушистая села перед ними и начала урок гигиены. Малыши наблюдали за мамой и повторяли каждое ее движение.

Пользователей Сети умилили такие уроки гигиены.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка показывает котятам, как правильно умываться – пушистая села перед ними и начала урок гигиены. Малыши наблюдали за...
 
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