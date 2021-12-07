Кошка умывается, а котята старательно повторяют каждое ее движение. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка показывает котятам, как правильно умываться – пушистая села перед ними и начала урок гигиены. Малыши наблюдали за мамой и повторяли каждое ее движение.

Пользователей Сети умилили такие уроки гигиены.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram