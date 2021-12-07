В доме-музее Якуба Коласа стартовала специальная праздничная программа для всей семьи

Источник материала: ОНТ

Одну из самых необычных в стране новогодних елок зажгли в минском доме-музее Якуба Коласа. Почетную миссию доверили старшей внучке песняра. Итак, с этого дня сказка уже становится былью. Специальная праздничная программа в винтажных интерьерах будет интересна для любого возраста.





«Як ззяюць на ёй шышкі, нібы ў іх гараць алмазы!»

Не давали стихи к новогодним утренникам. Она сама знала, что выучит из дедовского, «морозного». Колас «от и до» зарифмовал волшебную зимнюю пору. С народным поэтом «каля елкі карагоды, песні, гутарка жывая…» – это картинка четырех лет их общей жизни.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа: «Дазвалялася толькі крануць рукой шарык. І вельмі добра, што захаваліся здымкі, якія рабіў мой тата ў той час. Прайшло больш 65 год, але цацкі захаваліся. Абавязкова на елцы павінны былі быць грыбочкі, бо Колас вельмі любіў збіраць. Таксама можна ўбачыць на гэтых здымках Дзеда Мароза, “Дзеда белабародага”. Падарункі, галоўным чынам цукеркі, якія таксама віселі на елцы. Потым цукеркі з’ядаліся, а паперкі заставаліся вісець».

Символическое натуральное дерево в дедовские времена ставили в Большой гостиной. И теперь – почти по классике. «Упрыгожым елку разам!» – афишировали «домашний» квест для взрослых и детей. Чего ждать? Сюрприз! Мол, придете – узнаете.

Мария Казакевич, заведующая отделом Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Тут таямнічая атмасфера. І таму, канешне, мы не маглі не парадаваць нашых наведвальнікаў незвычайнай святочнай праграмай. Якуб Колас увогуле пакінуў для нас сапраўдную гісторыю, як трэба адзначаць Каляды па-беларуску. У паэме “Новая зямля”: “Ялінка ў хаце так прыгожа! І колькі радасці і ўцехі! На ей валоскія арэхі”. Добры варыянт падарункаў – на нашых майстар-класах можна выбіць свечку з незвычайнага матэрыяла, які, дарэчы, быў у абіходзе ў сям’і Міцкевічаў».

В атмосферном музее также научат создавать чудесные «а-ля ледяные» узоры на окнах. Своими руками. Хозяйкам на замету – рождественское меню от Коласа. «Казкі дома Песняра» – специальная программа на любой вкус. Увлекутся даже те, кто smart.

Здесь хранят семейные традиции и передают все лучшее из поколения в поколения. И это – ценности, которые объединяют. Так что «колосками» можно назвать не только прямых потомков Коласа – каждого, кто рос и вырос на классических строках: «Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому: кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому».

В поэтическом доме дети сами выберут стихотворение на один из серии новогодних утренников. «Песняй звонкай, песняй шчырай прывітаем дзеда-госця». С этого дня занятия и игры возле нарядной «Коласовской ёлки» до самого Старого Нового года.

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