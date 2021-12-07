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В доме-музее Якуба Коласа стартовала специальная праздничная программа для всей семьи
Источник материала: ОНТ
Одну из самых необычных в стране новогодних елок зажгли в минском доме-музее Якуба Коласа. Почетную миссию доверили старшей внучке песняра. Итак, с этого дня сказка уже становится былью. Специальная праздничная программа в винтажных интерьерах будет интересна для любого возраста.
Не давали стихи к новогодним утренникам. Она сама знала, что выучит из дедовского, «морозного». Колас «от и до» зарифмовал волшебную зимнюю пору. С народным поэтом «каля елкі карагоды, песні, гутарка жывая…» – это картинка четырех лет их общей жизни.
Символическое натуральное дерево в дедовские времена ставили в Большой гостиной. И теперь – почти по классике. «Упрыгожым елку разам!» – афишировали «домашний» квест для взрослых и детей. Чего ждать? Сюрприз! Мол, придете – узнаете.
В атмосферном музее также научат создавать чудесные «а-ля ледяные» узоры на окнах. Своими руками. Хозяйкам на замету – рождественское меню от Коласа. «Казкі дома Песняра» – специальная программа на любой вкус. Увлекутся даже те, кто smart.
Здесь хранят семейные традиции и передают все лучшее из поколения в поколения. И это – ценности, которые объединяют. Так что «колосками» можно назвать не только прямых потомков Коласа – каждого, кто рос и вырос на классических строках: «Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому: кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому».
В поэтическом доме дети сами выберут стихотворение на один из серии новогодних утренников. «Песняй звонкай, песняй шчырай прывітаем дзеда-госця». С этого дня занятия и игры возле нарядной «Коласовской ёлки» до самого Старого Нового года.
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Одну из самых необычных в стране новогодних елок зажгли в минском доме-музее Якуба Коласа. Почетную миссию доверили старшей внучке песняра. Итак, с этого дня сказка...
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