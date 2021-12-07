Что будет, если спать в комнате с включенным компьютером?

Источник материала: ОНТ

Сон в помещении с включенным компьютером вреден для организма. Об этом «Газета.Ru» рассказала терапевт Мария Озерская.

По словам врача, из-за света от монитора организм «думает», что сейчас день. Это плохо влияет на выработку гормона сна мелатонина.

Кроме того, работающий компьютер мешает настроиться на спокойный сон, поэтому перед засыпанием его стоит выключать.

Фото: pexels





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