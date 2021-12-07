ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что будет, если спать в комнате с включенным компьютером?

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что будет, если спать в комнате с включенным компьютером?

Сон в помещении с включенным компьютером вреден для организма. Об этом «Газета.Ru» рассказала терапевт Мария Озерская.

По словам врача, из-за света от монитора организм «думает», что сейчас день. Это плохо влияет на выработку гормона сна мелатонина.

Кроме того, работающий компьютер мешает настроиться на спокойный сон, поэтому перед засыпанием его стоит выключать. 

Фото: pexels


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сон в помещении с включенным компьютером вреден для организма. Об этом «Газета.Ru» рассказала терапевт Мария Озерская. По словам врача, из-за света от монитора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Товар доставили, а покупатель не платит? Рассказываем, как получать деньги в срок
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by