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Стало известно, когда технология 5G станет доступной каждому в Беларуси

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда технология 5G станет доступной каждому в Беларуси

Глобальный проект по распространению сети 5G в Беларуси начнется в следующем году. Технология станет доступной практически каждому уже через пять лет. Ее развитие – лишь один из вопросов на заседании комиссии регионального содружества в области связи.


Представительный форум объединил в Минске экспертов из 10 стран. Мировое сообщество понимает, что задержка запуска 5G может привести к потере колоссальных возможностей для пользователей и промышленности. Сегодня Беларусь и европейские страны – примерно в одинаковом положении по уровню подготовки к внедрению связи пятого поколения. Что касается СНГ, то здесь мы опережаем партнеров. В Беларуси уже тестируются пилотные зоны высокоскоростной сети 5G в индустриальном парке «Великий камень», Копыле, на полигоне, где испытывают беспилотную технику. Справедливости ради – до сих пор не везде есть связь четвертого поколения. Так вот, они будут развиваться одновременно.  

Благодаря технологии изменится и телевидение. Беларусь еще в 2015 году отказалась от аналога в пользу цифры. Мы первые из стран СНГ, кто это сделал. Теперь задача – использование свободных частот. И для технологий 5G их также можно задействовать. Так, телеканалы можно будет смотреть не по расписанию, а по запросу, а за счет скорости передачи данных изменится контент – «стримы» вытеснят традиционные формы подачи информации.

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Теги: Минск
 
 
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Глобальный проект по распространению сети 5G в Беларуси начнется в следующем году. Технология станет доступной практически каждому уже через пять лет. Ее развитие...
 
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