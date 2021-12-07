Стало известно, когда технология 5G станет доступной каждому в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Глобальный проект по распространению сети 5G в Беларуси начнется в следующем году. Технология станет доступной практически каждому уже через пять лет. Ее развитие – лишь один из вопросов на заседании комиссии регионального содружества в области связи.





Представительный форум объединил в Минске экспертов из 10 стран. Мировое сообщество понимает, что задержка запуска 5G может привести к потере колоссальных возможностей для пользователей и промышленности. Сегодня Беларусь и европейские страны – примерно в одинаковом положении по уровню подготовки к внедрению связи пятого поколения. Что касается СНГ, то здесь мы опережаем партнеров. В Беларуси уже тестируются пилотные зоны высокоскоростной сети 5G в индустриальном парке «Великий камень», Копыле, на полигоне, где испытывают беспилотную технику. Справедливости ради – до сих пор не везде есть связь четвертого поколения. Так вот, они будут развиваться одновременно.

Благодаря технологии изменится и телевидение. Беларусь еще в 2015 году отказалась от аналога в пользу цифры. Мы первые из стран СНГ, кто это сделал. Теперь задача – использование свободных частот. И для технологий 5G их также можно задействовать. Так, телеканалы можно будет смотреть не по расписанию, а по запросу, а за счет скорости передачи данных изменится контент – «стримы» вытеснят традиционные формы подачи информации.

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