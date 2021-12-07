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Парень встречался с девушкой, а потом узнал неприятную тайну, которая сразила его наповал. Вот что посоветовали интернет-пользователи!

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень встречался с девушкой, а потом узнал неприятную тайну, которая сразила его наповал. Вот что посоветовали интернет-пользователи!

Пользователь Reddit рассказал историю, которая ввела его в депрессию, но пользователи соцсети поддержали парня.

Молодой человек год встречался с девушкой, а потом узнал, что она написала любовное письмо его другу, которого он знает 17 лет. В нем девушка признавалась в любви с первого взгляда другу своего парня, но ничего не предпринимала, по ее словам, так как была в отношениях.

Парень вспоминает, что однажды она пошла к другу домой и осталась там до 5 утра под каким-то предлогом.

Он говорит, что ему очень больно, ведь когда бывшая приезжает в город, она встречается с его другом, которого он видит в университете каждую неделю.

Комментаторы поддержали парня:

Молодой человек был благодарен интернет-юзерам за поддержку: «Спасибо, что взглянули на это в перспективе. Вы на 100% правы». 

Фото: Pixabay.com




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Пользователь Reddit рассказал историю, которая ввела его в депрессию, но пользователи соцсети поддержали парня. Молодой человек год встречался с девушкой, а потом...
 
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