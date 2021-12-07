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Парень встречался с девушкой, а потом узнал неприятную тайну, которая сразила его наповал. Вот что посоветовали интернет-пользователи!
Источник материала: ОНТ
Пользователь
Молодой человек год встречался с девушкой, а потом узнал, что она написала любовное письмо его другу, которого он знает 17 лет. В нем девушка признавалась в любви с первого взгляда другу своего парня, но ничего не предпринимала, по ее словам, так как была в отношениях.
Парень вспоминает, что однажды она пошла к другу домой и осталась там до 5 утра под каким-то предлогом.
Он говорит, что ему очень больно, ведь когда бывшая приезжает в город, она встречается с его другом, которого он видит в университете каждую неделю.
Комментаторы поддержали парня:
Молодой человек был благодарен интернет-юзерам за поддержку: «Спасибо, что взглянули на это в перспективе. Вы на 100% правы».
Фото: Pixabay.com
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Парень встречался с девушкой, а потом узнал неприятную тайну, которая сразила его наповал. Вот что посоветовали интернет-пользователи!
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