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Невролог назвала способы выявления инсульта – не игнорируйте эти признаки!
Источник материала: ОНТ
Диагностировать инсульт можно с помощью простых действия. Для этого человеку нужно улыбнуться, поднять две руки и внятно произнести любые слова. Если человек не может выполнить это, необходимо обратиться к врачу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва»
Еще один признак, указывающий на возможный инсульт, – асимметрия лица, когда один угол рта у пациента опущен.
По словам врача, для профилактики инсульта нужно проходить обследования.
Фото: pexels
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Диагностировать инсульт можно с помощью простых действия. Для этого человеку нужно улыбнуться, поднять две руки и внятно произнести любые слова. Если человек не...
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