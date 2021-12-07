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Невролог назвала способы выявления инсульта – не игнорируйте эти признаки!

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невролог назвала способы выявления инсульта – не игнорируйте эти признаки!

Диагностировать инсульт можно с помощью простых действия. Для этого человеку нужно улыбнуться, поднять две руки и внятно произнести любые слова. Если человек не может выполнить это, необходимо обратиться к врачу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-невролог высшей категории Татьяна Вон. 

Еще один признак, указывающий на возможный инсульт, – асимметрия лица, когда один угол рта у пациента опущен.

По словам врача, для профилактики инсульта нужно проходить обследования. 

Фото: pexels

 



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Диагностировать инсульт можно с помощью простых действия. Для этого человеку нужно улыбнуться, поднять две руки и внятно произнести любые слова. Если человек не...
 
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