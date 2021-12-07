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Забавные ответы хоккеиста на вопросы журналиста рассмешили Сеть. Только послушайте!
Источник материала: ОНТ
На YouTube появился фрагмент интервью с российским хоккеистом Максимом Гончаровым. Ролик развеселил интернет-пользователей.
Накануне матча в Дубае журналист решил взять у хоккеиста небольшое интервью. Ответы спортсмена на вопросы корреспондента рассмешили пользователей Сети. Они отметили, что тон беседы получился легким и юмористичным.
Фото: скриншот из видео
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На YouTube появился фрагмент интервью с российским хоккеистом Максимом Гончаровым. Ролик развеселил интернет-пользователей. Накануне матча в Дубае журналист решил...
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