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Забавные ответы хоккеиста на вопросы журналиста рассмешили Сеть. Только послушайте!

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забавные ответы хоккеиста на вопросы журналиста рассмешили Сеть. Только послушайте!

На YouTube появился фрагмент интервью с российским хоккеистом Максимом Гончаровым. Ролик развеселил интернет-пользователей.

Накануне матча в Дубае журналист решил взять у хоккеиста небольшое интервью. Ответы спортсмена на вопросы корреспондента рассмешили пользователей Сети. Они отметили, что тон беседы получился легким и юмористичным. 

Фото: скриншот из видео

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На YouTube появился фрагмент интервью с российским хоккеистом Максимом Гончаровым. Ролик развеселил интернет-пользователей. Накануне матча в Дубае журналист решил...
 
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