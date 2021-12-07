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Могилевский перевозчик такси выплатил более Br246 тыс. зарплаты в конверте

07.12.2021 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский перевозчик такси выплатил более Br246 тыс. зарплаты в конверте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

В ходе выборочной проверки частной организации установлено, что наличная выручка от оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси, принятая в 2016-2020 годах, в проверяемом периоде 2021 года в сумме более Br246 тыс. оставалась в распоряжении водителей в качестве дополнительного дохода. При этом подоходный налог с физических лиц из этих сумм не удерживался и не уплачивался в бюджет.

Сумма предъявленного подоходного налога по акту проверки составила Br30,5 тыс. Всего по результатам проверки доначислено Br51,6 тыс., в том числе налогов - Br40,5 тыс., пени - Br11,1 тыс.

Организация и ее должностные лица будут привлечены к административной ответственности. -0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Организация и ее должностные лица будут привлечены к административной ответственности.
 
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