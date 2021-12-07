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Минчанка переводила через интернет-банкинг деньги дочери и лишилась средств

07.12.2021 13:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка хотела перевести через интернет-банкинг деньги на счет дочери и лишилась средств, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Партизанское РУВД столицы обратилась 56-летняя минчанка, которая стала жертвой кибермошенников. "Женщина хотела через интернет-банкинг осуществить перевод денежных средств для дочери. По ссылке в браузере она зашла на сайт, который по оформлению и дизайну был похож на официальную страницу банка, в котором она обслуживается. Система зависла после того, как минчанка ввела логин и пароль. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что со счета ее банковской карты похищено Br250", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что изначально женщина по ссылке перешла на фишинговый сайт, где ее логин и пароль после ввода оказались в распоряжении мошенников.

Оперативники установили, что по аналогичной схеме было похищено более Br36 тыс. еще у пяти жителей столицы. Все похищенные денежные средства были перечислены на один карт-счет.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает, что перед входом в личный кабинет интернет-банкинга необходимо обращать внимание на доменное имя сайта банка. Опечатки, двойные буквы или цифры, а также дополнительные слова указывают на то, что сайт поддельный.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что изначально женщина по ссылке перешла на фишинговый сайт, где ее логин и пароль после ввода оказались в распоряжении мошенников.
 
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