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Осторожно, очень милое видео: кот решил поиграть с елочным шариком. Вот что из этого вышло

08.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Осторожно, очень милое видео: кот решил поиграть с елочным шариком. Вот что из этого вышло

Не всегда домашние питомцы, играя с елочными шарами, разбивают их. Некоторые забавляются с игрушками очень бережно.  

На видео, которое очаровало интернет-пользователей, кот решил поиграть с елочным украшением. Пушистик несколько раз потрогал его лапками. На этом забавы завершились. Питомец даже не думал причинять вред новогоднему атрибуту. 

Фото: pexels

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Не всегда домашние питомцы, играя с елочными шарами, разбивают их. Некоторые забавляются с игрушками очень бережно.   На видео, которое очаровало...
 
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