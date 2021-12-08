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Осторожно, очень милое видео: кот решил поиграть с елочным шариком. Вот что из этого вышло
Источник материала: ОНТ
Не всегда домашние питомцы, играя с елочными шарами, разбивают их. Некоторые забавляются с игрушками очень бережно.
На видео, которое очаровало интернет-пользователей, кот решил поиграть с елочным украшением. Пушистик несколько раз потрогал его лапками. На этом забавы завершились. Питомец даже не думал причинять вред новогоднему атрибуту.
Фото: pexels
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Не всегда домашние питомцы, играя с елочными шарами, разбивают их. Некоторые забавляются с игрушками очень бережно. На видео, которое очаровало...
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