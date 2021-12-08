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Блогерша показала необычный способ вывести пятно с белой ткани. Работает на 100% – попробуйте!
Источник материала: ОНТ
Жительница Австралии опубликовала в TikTok видео, которое может помочь каждой хозяйке.
Девушка показала пользователям оригинальный способ избавления от пятен на белой ткани. Для этого необходима пена для бритья. Ее следует нанести на пятно и тщательно промыть его водой спустя несколько минут.
Блогерша показал результат в видео – от пятна не осталось и следа.
Фото: pexels
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Жительница Австралии опубликовала в TikTok видео, которое может помочь каждой хозяйке. Девушка показала пользователям оригинальный способ избавления от пятен на...
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