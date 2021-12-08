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Блогерша показала необычный способ вывести пятно с белой ткани. Работает на 100% – попробуйте!

08.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Блогерша показала необычный способ вывести пятно с белой ткани. Работает на 100% – попробуйте!

Жительница Австралии опубликовала в TikTok видео, которое может помочь каждой хозяйке.  

Девушка показала пользователям оригинальный способ избавления от пятен на белой ткани. Для этого необходима пена для бритья. Ее следует нанести на пятно и тщательно промыть его водой спустя несколько минут.

Блогерша показал результат в видео – от пятна не осталось и следа. 

Фото: pexels

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Жительница Австралии опубликовала в TikTok видео, которое может помочь каждой хозяйке.   Девушка показала пользователям оригинальный способ избавления от пятен на...
 
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