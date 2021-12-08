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Стало известно, сценарий какого фильма считается лучшим в XXI веке
Источник материала: ОНТ
Гильдия сценаристов Америки опубликовала рейтинг лучших киносценариев XXI века. Первое место занял фильм ужасов Джордана Пила «Прочь». К слову, картина получила «Оскар» за свой сценарий,
На второй строчке – «Вечное сияние чистого разума», на третьей – «Социальная сеть». Замыкают пятерку лидеров «Паразиты» и «Старикам тут не место».
В рейтинге лучших оказались такие известные фильмы, как «Бесславные ублюдки» (8-е место), «Однажды в Голливуде» (22-е), «Отель «Гранд Будапешт» (25-е), «Темный рыцарь» (26-е), «Начало» (37-е), «Миллионер из трущоб» (38-е), «Волк с Уолл-стрит» (63-е), «Безумный Макс: Дорога ярости» (68-е), «Джанго освобожденный» (74-е), «Одиннадцать друзей Оушена» (75-е), «Властелин колец: Братство кольца» (76-е), «Престиж» (82-е), «Ла-Ла-Ленд» (92-е).
Всего в списке 101 фильм. Впрочем, составители рейтинга отмечают, что это топ лучших киносценариев XXI на сегодняшний день.
ФОТО: pixabay.com
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Гильдия сценаристов Америки опубликовала рейтинг лучших киносценариев XXI века. Первое место занял фильм ужасов Джордана Пила «Прочь». К слову, картина получила...
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