Стало известно, сценарий какого фильма считается лучшим в XXI веке

Источник материала: ОНТ

Гильдия сценаристов Америки опубликовала рейтинг лучших киносценариев XXI века. Первое место занял фильм ужасов Джордана Пила «Прочь». К слову, картина получила «Оскар» за свой сценарий, сообщает Esquire.

На второй строчке – «Вечное сияние чистого разума», на третьей – «Социальная сеть». Замыкают пятерку лидеров «Паразиты» и «Старикам тут не место».

В рейтинге лучших оказались такие известные фильмы, как «Бесславные ублюдки» (8-е место), «Однажды в Голливуде» (22-е), «Отель «Гранд Будапешт» (25-е), «Темный рыцарь» (26-е), «Начало» (37-е), «Миллионер из трущоб» (38-е), «Волк с Уолл-стрит» (63-е), «Безумный Макс: Дорога ярости» (68-е), «Джанго освобожденный» (74-е), «Одиннадцать друзей Оушена» (75-е), «Властелин колец: Братство кольца» (76-е), «Престиж» (82-е), «Ла-Ла-Ленд» (92-е).

Всего в списке 101 фильм. Впрочем, составители рейтинга отмечают, что это топ лучших киносценариев XXI на сегодняшний день.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram