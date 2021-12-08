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Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартовал в Ташкенте: белорусские штангисты выступят на турнире
Источник материала: ОНТ
В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Выступят на турнире и белорусские штангисты.
Наша команда проводит заключительные тренировки в «Стайках» и отправится в столицу Узбекистана чуть позже. На этот раз состав белорусской сборной немногочисленный, но каждый из наших спортсменов уже успел себя зарекомендовать на топ-уровне: на планетарном первенстве выступят призёры чемпионатов мира и Европы Пётр Асаёнок, Павел Ходасевич, Александр Венскель, а также мировой рекордсмен среди юниоров Эдуард Зезюлин. Первые старты с участием белорусов пройдут 13 декабря.
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В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Выступят на турнире и белорусские штангисты. Наша команда проводит заключительные тренировки в «Стайках»...
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