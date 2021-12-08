Лабрадор попался на краже корма и сделал вид, что он ни при чем. Посмотрите, как самозабвенно он ест – смешно до слез!

Источник материала: ОНТ

Лабрадор по кличке Дэни и сфинкс Мэни попались на месте «преступления». Хозяин снял это на видео, которое набрало 6,8 миллиона просмотров в TikTok.

Пес влез в пакет с кормом, а кот в это время находился рядом, но не подал другу сигнал, когда в комнату вошел хозяин. Попавшись, лабрадор сделал вид, будто ничего не случилось.

Пользователей Сети развеселила выходка питомцев.

Фото: pexels

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