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Лабрадор попался на краже корма и сделал вид, что он ни при чем. Посмотрите, как самозабвенно он ест – смешно до слез!
Источник материала: ОНТ
Лабрадор по кличке Дэни и сфинкс Мэни попались на месте «преступления». Хозяин снял это на видео, которое набрало 6,8 миллиона просмотров в TikTok.
Пес влез в пакет с кормом, а кот в это время находился рядом, но не подал другу сигнал, когда в комнату вошел хозяин. Попавшись, лабрадор сделал вид, будто ничего не случилось.
Пользователей Сети развеселила выходка питомцев.
Фото: pexels
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Лабрадор попался на краже корма и сделал вид, что он ни при чем. Посмотрите, как самозабвенно он ест – смешно до слез!
Лабрадор по кличке Дэни и сфинкс Мэни попались на месте «преступления». Хозяин снял это на видео, которое набрало 6,8 миллиона просмотров в TikTok. Пес влез в пакет с...
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