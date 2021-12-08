Ответ на санкции Запада: Беларусь вводит продовольственное эмбарго с 1 января. Какой части товаров это не коснется?

Источник материала: ОНТ

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Это реакция на попытки коллективного Запада оказывать незаконное давление на Минск.





За 10 месяцев этого года Беларусь импортировала из стран, которые вели дискриминационную политику, продовольственных товаров и продуктов питания на сумму более полумиллиарда долларов. Позиции, формирующие основу этого импорта, со следующего года будут под запретом. При этом в комментарии пресс-службы правительства отмечено, что ответные меры не нанесут ущерб интересам людей – на это Совет министров ориентировал Глава государства.

В частности, эмбарго не коснется товаров, ввозимых для личного потребления, а также предназначенных для детского питания, ряда других позиций критического импорта. Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств. В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров.

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