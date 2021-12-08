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Очередной Telegram-канал признан экстремистским
Источник материала: БелТА
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной Telegram-канал признан экстремистским, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.
"По заявлению прокуратуры Волковысского района информационная продукция Telegram-канала "ОГСБ Волки" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении ведомства.-0-
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"По заявлению прокуратуры Волковысского района информационная продукция Telegram-канала "ОГСБ Волки" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении...
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