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В Могилеве на мужчине загорелась одежда, он скончался

08.12.2021 10:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на мужчине загорелась одежда: он скончался от полученных ожогов. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о гибели мужчины от ожогов поступило спасателям 7 декабря в 18.06. Установлено, что в этот же день около 4.00 при пользовании газовой плитой произошло возгорание одежды на потерпевшем, который проживал у брата в квартире по ул.Папанина, 5. Хозяин квартиры с дочерью и внуком проснулись от сработки автономного пожарного извещателя. Могилевчанин ликвидировал возгорание одежды на брате подручными средствами и оказал ему помощь.

Днем состояние мужчины ухудшилось, и хозяин квартиры вызвал скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в реанимационное отделение Могилевской областной больницы с диагнозом "термические ожоги пламенем 1-4 степени 45% тела". В 15.55 пациент скончался.

Причина пожара и обстоятельства устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение о гибели мужчины от ожогов поступило спасателям 7 декабря в 18.06. Установлено, что в этот же день около 4.00 при пользовании газовой плитой произошло...
 
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