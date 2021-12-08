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Женщина несколько месяцев хранила в доме труп матери ради пенсии и попалась
Источник материала: ОНТ
Жительница Хилсборо (Нью-Гэмпшир, США) несколько месяцев хранила тело матери в доме и продолжала получать за умершую пенсионерку социальные выплаты. На историю
Правоохранители пришли к 54-летней Кимберли Хеллер, чтобы проверить состояние здоровья ее матери. Ранее родственники сообщили в полицию, что уже несколько месяцев не видели пенсионерку.
Дочь отказалась впускать стражей порядка в дом. Вскоре полицейские вернулись к Хеллер с ордером на обыск. Так был найден труп матери Кимберли.
Американка была арестована. Ей предъявили обвинение в надругательстве над трупом.
По версии следствия, мать Хеллер умерла по естественным причинам, но дочь скрыла этот факт и продолжала получать причитавшиеся пенсионерке выплаты.
Суд по делу Кимберли Хеллер назначен на январь 2022 года.
Фото: Pixabay
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Жительница Хилсборо (Нью-Гэмпшир, США) несколько месяцев хранила тело матери в доме и продолжала получать за умершую пенсионерку социальные выплаты. На историю...
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