Женщина несколько месяцев хранила в доме труп матери ради пенсии и попалась

Источник материала: ОНТ

Жительница Хилсборо (Нью-Гэмпшир, США) несколько месяцев хранила тело матери в доме и продолжала получать за умершую пенсионерку социальные выплаты. На историю обращает внимание KCBD.

Правоохранители пришли к 54-летней Кимберли Хеллер, чтобы проверить состояние здоровья ее матери. Ранее родственники сообщили в полицию, что уже несколько месяцев не видели пенсионерку.

Дочь отказалась впускать стражей порядка в дом. Вскоре полицейские вернулись к Хеллер с ордером на обыск. Так был найден труп матери Кимберли.

Американка была арестована. Ей предъявили обвинение в надругательстве над трупом.

По версии следствия, мать Хеллер умерла по естественным причинам, но дочь скрыла этот факт и продолжала получать причитавшиеся пенсионерке выплаты.

Суд по делу Кимберли Хеллер назначен на январь 2022 года.

Фото: Pixabay

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