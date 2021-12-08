Что исчезнет с полок из импортных товаров: список запрещенки

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Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

В перечень запрещенных товаров, в частности, входят: свиньи живые, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары. Всего в перечне 18 позиций.

Как отметили в пресс-службе, постановление Совмина содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта.

Будут приняты меры, чтобы обеспечить сбалансированность на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

Также утверждено положение о квотировании ввоза на территорию Беларуси отдельных видов товаров.