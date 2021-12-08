|
Названы ранние симптомы диабета
Источник материала: ОНТ
Врачи назвали ранние симптомы диабета, которые не стоит игнорировать,
На развитие диабета может указывать частое мочеиспускание — свыше 4-7 раз в сутки. Дело в том, что при диабете организм человека не поглощает глюкозу нужном количестве. Из-за этого почки начинают выделять больше мочи.
Также диабет можно распознать по проблемам с фокусировкой зрения – у человека будет затуманенная картинка. Большое содержание глюкозы в крови и высокое артериальное давление способны спровоцировать сильное повреждение кровеносных сосудов, важных для глаз. А это может привести к состоянию диабетической ретинопатии и появлению катаракты и глаукомы.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи назвали ранние симптомы диабета, которые не стоит игнорировать, пишет Express. На развитие диабета может указывать частое мочеиспускание — свыше 4-7 раз в сутки....
|
Архив (Разное)