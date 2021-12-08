Названы ранние симптомы диабета

Источник материала: ОНТ

Врачи назвали ранние симптомы диабета, которые не стоит игнорировать, пишет Express.

На развитие диабета может указывать частое мочеиспускание — свыше 4-7 раз в сутки. Дело в том, что при диабете организм человека не поглощает глюкозу нужном количестве. Из-за этого почки начинают выделять больше мочи.

Также диабет можно распознать по проблемам с фокусировкой зрения – у человека будет затуманенная картинка. Большое содержание глюкозы в крови и высокое артериальное давление способны спровоцировать сильное повреждение кровеносных сосудов, важных для глаз. А это может привести к состоянию диабетической ретинопатии и появлению катаракты и глаукомы.

Фото: pexels

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