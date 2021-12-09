Белки едят орехи, катаются на качелях и купаются в бассейне! Посмотрите, что построил для них мужчина!

Источник материала: ОНТ

Интересное развлечение нашел себе 38-летний британец Пол Эверитт – он построил игровую площадку для белок, пишет metro.co.uk

Мужчина до пандемии часто путешествовал. Но теперь ему пришлось искать себе занятие, чтобы отвлечься, сидя дома.





Однако скоро он нашел способ бороться с тоской – Пол построил игровую площадку для белок в своем саду. Понадобилось 18 месяцев работать. В итоге получилась великолепная, забавная платформа для лазания с площадками высотой 1,5 м, мостами, пейзажным бассейном и мини-рождественской хижиной для его подруг-белок. Здесь есть даже башня с кормушкой и качелями, на которых грызуны любят покачаться. Творение Пола понравилось не только белкам – он заметил здесь лисиц, барсука и множество птиц. Зверьки приходят сюда рано утром, проводят время до ночи – купаются в бассейне, а зимой используют его как источник чистой воды.





Фото: facebook.com

Главное фото: Pixabay.com

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