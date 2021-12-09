Парень заподозрил, что жена от него что-то скрывает, спросил совета в интернете и расстроился. Вот что ему написали! Возьмите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Пользователь Reddit пожаловался на странное поведение жены.

В последнее время его супруга избегает ситуаций, когда он мог бы заглянуть к ней в телефон.

Кроме того, когда она набирает текст в мессенджере, то постоянно проверяет, не следит ли за ней супруг. А в последнее время женщина, по словам ее мужа, ходит в ванную часто на долгое время.

Мужчина написал, что любит жену, ему больно смотреть на ее поведение, и попросил совета у других пользователей соцсети.

К его огорчению, комментаторы не смогли утешить отчаявшегося мужчину – они придерживались единого мнения.





Фото: Pixabay.com

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