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Парень заподозрил, что жена от него что-то скрывает, спросил совета в интернете и расстроился. Вот что ему написали! Возьмите на заметку!
Источник материала: ОНТ
Пользователь
В последнее время его супруга избегает ситуаций, когда он мог бы заглянуть к ней в телефон.
Кроме того, когда она набирает текст в мессенджере, то постоянно проверяет, не следит ли за ней супруг. А в последнее время женщина, по словам ее мужа, ходит в ванную часто на долгое время.
Мужчина написал, что любит жену, ему больно смотреть на ее поведение, и попросил совета у других пользователей соцсети.
К его огорчению, комментаторы не смогли утешить отчаявшегося мужчину – они придерживались единого мнения.
Фото: Pixabay.com
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Парень заподозрил, что жена от него что-то скрывает, спросил совета в интернете и расстроился. Вот что ему написали! Возьмите на заметку!
Пользователь Reddit пожаловался на странное поведение жены. В последнее время его супруга избегает ситуаций, когда он мог бы заглянуть к ней в телефон. Кроме того,...
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