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Парень заподозрил, что жена от него что-то скрывает, спросил совета в интернете и расстроился. Вот что ему написали! Возьмите на заметку!

09.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень заподозрил, что жена от него что-то скрывает, спросил совета в интернете и расстроился. Вот что ему написали! Возьмите на заметку!

Пользователь Reddit пожаловался на странное поведение жены.

В последнее время его супруга избегает ситуаций, когда он мог бы заглянуть к ней в телефон.

Кроме того, когда она набирает текст в мессенджере, то постоянно проверяет, не следит ли за ней супруг. А в последнее время женщина, по словам ее мужа, ходит в ванную часто на долгое время.

Мужчина написал, что любит жену, ему больно смотреть на ее поведение, и попросил совета у других пользователей соцсети.

К его огорчению, комментаторы не смогли утешить отчаявшегося мужчину – они придерживались единого мнения.


Фото: Pixabay.com

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Пользователь Reddit пожаловался на странное поведение жены. В последнее время его супруга избегает ситуаций, когда он мог бы заглянуть к ней в телефон. Кроме того,...
 
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