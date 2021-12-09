В ВОЗ оценили опасность распространения штамма «омикрон»

Источник материала: ОНТ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «омикрон» может значительно повлиять на ход пандемии в мире, передает его слова РИА «Новости».

На данный момент новый штамм выявлен в 57 странах, и ВОЗ ожидает их увеличение. Распространение штамма «омикрон» в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил гендиректор.

Данные из ЮАР говорят о том, что новый штамм может быть менее опасен, чем «дельта», но более заразным.

Фото: depositphotos.com

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