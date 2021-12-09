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Наталья Кочанова провела прием граждан в Лиде

09.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова провела прием граждан в Лиде

Ещё один день приема граждан провели сенаторы. Сегодня – в Гродненской области. 


Одновременно – в Гродно, Островце, Скиделе, Кореличах, Новогрудке. Наталья Кочанова пообщалась с жителями Лиды и района. Изучила их проблемы – от непростых земельных отношений до пенсионного обеспечения. Вопросы будут разбираться, в том числе с ответственными специалистами.

Итоги единого дня приема граждан в Гродненском регионе подведут завтра – на выездном заседании президиума Совета Республики. Практика хорошая: вместе всегда проще найти решение той или иной проблемы.  

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Теги: Гродно
 
 
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Ещё один день приема граждан провели сенаторы. Сегодня – в Гродненской области.  Одновременно – в Гродно, Островце, Скиделе, Кореличах, Новогрудке. Наталья...
 
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