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Наталья Кочанова провела прием граждан в Лиде
Источник материала: ОНТ
Ещё один день приема граждан провели сенаторы. Сегодня – в Гродненской области.
Одновременно – в Гродно, Островце, Скиделе, Кореличах, Новогрудке. Наталья Кочанова пообщалась с жителями Лиды и района. Изучила их проблемы – от непростых земельных отношений до пенсионного обеспечения. Вопросы будут разбираться, в том числе с ответственными специалистами.
Итоги единого дня приема граждан в Гродненском регионе подведут завтра – на выездном заседании президиума Совета Республики. Практика хорошая: вместе всегда проще найти решение той или иной проблемы.
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Ещё один день приема граждан провели сенаторы. Сегодня – в Гродненской области. Одновременно – в Гродно, Островце, Скиделе, Кореличах, Новогрудке. Наталья...
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