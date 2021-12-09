Наталья Кочанова провела прием граждан в Лиде

Источник материала: ОНТ

Ещё один день приема граждан провели сенаторы. Сегодня – в Гродненской области.





Одновременно – в Гродно, Островце, Скиделе, Кореличах, Новогрудке. Наталья Кочанова пообщалась с жителями Лиды и района. Изучила их проблемы – от непростых земельных отношений до пенсионного обеспечения. Вопросы будут разбираться, в том числе с ответственными специалистами.

Итоги единого дня приема граждан в Гродненском регионе подведут завтра – на выездном заседании президиума Совета Республики. Практика хорошая: вместе всегда проще найти решение той или иной проблемы.

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