Мультфильм о Максиме Богдановиче презентовали в минском музее

Источник материала: ОНТ

К 130-летию Максима Богдановича белорусские мультипликаторы «оживили» автора. «Я тайну ў глыбіні душы хаваю» – событийный показ анимационного фильма прошёл в минском музее песняра. 30 лет назад в «звёздном храме» состоялась первая экскурсия.





В этом доме всем «Добры дзень» с порога говорит она уже 30 лет. 8 декабря 1991-го именно Татьяна Михайловна первой заглянула в «душу» Богдановича сквозь «окна» первой постоянной экспозиции. Должность была такая – музейный смотритель.

Татьяна Никифорова, администратор Литературного музея Максима Богдановича: «Узрост амаль што аднолькавы наведвальнікаў. Як быў тады, так і цяпер: дзеці, студэнты і дарослыя. Наведвальнікі культурныя. І пішуць прыгожыя водгукі, і кажуць, што ў музеі асаблівая аўра, што не хочацца сыходзіць».

Тишина здесь только по понедельникам – выходной для посетителей. Книга отца Богдановича, фрагмент Слуцкого пояса, экземпляр первого издания сборника «Вянок» – экспонаты-символы. Пять залов на короткий век самого молодого классика в истории беллит.

Последние кадры земной жизни – это только «развязка» экскурсии в музее. У таких, как Богданович, биография всегда с открытым финалом. Полвека назад сняли первый докфильм, в 1976-м – игровой. Сейчас впервые поэта анимировали. Кстати, «anima» – в переводе «душа». Пожалуй, главное слово в судьбе песняра чистой красоты.

Строка Богдановича «Я тайну ў глыбіні душы хаваю…» – теперь ещё и заглавный титр. Заметная премьера кинофестиваля «Лістапад» – рисованный байопик. В 13 минутах – 25 лет от рождения гения до прощального «у краіне светлай, дзе я ўміраю».

Елена Петкевич, режиссёр-аниматор Национальной киностудии «Беларусьфильм»: «Всё произошло по "дирижёрской палочке" самого Максима. Потому что собрался "оркестр", который его очень любит. Играли музыканты и из Москвы, и с Дальнего Востока. Все его знают и там, и тут».

Перед большим экраном в мономузее – аншлаговый сеанс. К финальным титрам – гордая птица. Это образ Богдановича, чья «лебединая песня» не спета и никогда не будет. 130 лет назад на небе зажглась одна из самых ярких звёзд.

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