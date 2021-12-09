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Мультфильм о Максиме Богдановиче презентовали в минском музее
Источник материала: ОНТ
К 130-летию Максима Богдановича белорусские мультипликаторы «оживили» автора. «Я тайну ў глыбіні душы хаваю» – событийный показ анимационного фильма прошёл в минском музее песняра. 30 лет назад в «звёздном храме» состоялась первая экскурсия.
В этом доме всем «Добры дзень» с порога говорит она уже 30 лет. 8 декабря 1991-го именно Татьяна Михайловна первой заглянула в «душу» Богдановича сквозь «окна» первой постоянной экспозиции. Должность была такая – музейный смотритель.
Тишина здесь только по понедельникам – выходной для посетителей. Книга отца Богдановича, фрагмент Слуцкого пояса, экземпляр первого издания сборника «Вянок» – экспонаты-символы. Пять залов на короткий век самого молодого классика в истории беллит.
Последние кадры земной жизни – это только «развязка» экскурсии в музее. У таких, как Богданович, биография всегда с открытым финалом. Полвека назад сняли первый докфильм, в 1976-м – игровой. Сейчас впервые поэта анимировали. Кстати, «anima» – в переводе «душа». Пожалуй, главное слово в судьбе песняра чистой красоты.
Строка Богдановича «Я тайну ў глыбіні душы хаваю…» – теперь ещё и заглавный титр. Заметная премьера кинофестиваля «Лістапад» – рисованный байопик. В 13 минутах – 25 лет от рождения гения до прощального «у краіне светлай, дзе я ўміраю».
Перед большим экраном в мономузее – аншлаговый сеанс. К финальным титрам – гордая птица. Это образ Богдановича, чья «лебединая песня» не спета и никогда не будет. 130 лет назад на небе зажглась одна из самых ярких звёзд.
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К 130-летию Максима Богдановича белорусские мультипликаторы «оживили» автора. «Я тайну ў глыбіні душы хаваю» – событийный показ анимационного фильма прошёл в...
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