Отразится ли на потребителях введение Беларусью продуктового эмбарго?

Источник материала: ОНТ

Адекватный ответ на санкции Запада. Беларусь с 1 января вводит продовольственное эмбарго. Говоря простым языком, с полок магазинов уже в следующем году исчезнут некоторые импортные товары. В большей степени речь о мясной, молочной продукции, фруктах. Но это не значит, что витрины опустеют. Вынужденная мера не отразится на потребителях, уверяют в правительстве. Покупатели, как и раньше, смогут выбрать любой товар, безусловно, качественный и в необходимом количестве.





Стандартная ситуация в любом супермаркете. Никто не выискивает заморские деликатесы. Большинство покупают самое необходимое: молочка, мясо, овощи… В обычной продуктовой корзинке – набор товаров белорусского производства. И не потому, что нет других, а потому, что нравится.

Беларусь всегда обеспечивала свою производственную безопасность. И до последнего пыталась договориться с Западом. Но политический, экономический прессинг Европы не оставил выбора. С 1 января в стране под запретом продовольственные товары из Евросоюза, а ещё Соединённых Штатов, Норвегии, Исландии, Ирландии, Черногории и ряда других стран. Под санкциями мясо, молоко, овощи, фрукты. Всего около 20 групп товаров. Но подошли к запретным позициям, что называется, точечно, чтобы не в ущерб интересам белорусов. На это Совет Министров чётко ориентировал Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны. Новый год Запад встретит с продовольственным эмбарго и нехваткой более полумиллиарда долларов.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «За 9 месяцев импортировано более чем на 2 млрд долларов продовольствия, четверть товаров – войдёт в этот перечень. Не распространяется на товары для личного потребления, на те, что используются в производстве лекарственных средств, детского питания».

Торговые ряды супермаркетов в нашей стране всегда отличало многообразие, причём по отдельным позициям его обеспечивает отечественный производитель. Только белорусского молока на прилавке несколько видов. В год в стране производят почти 8 миллионов тонн молочной продукции, почти 5 миллионов тонн идёт на экспорт в 58 стран мира.

Аналогичная ситуация по мясу. В год в стране производят порядка 1,3 миллиона тонн продукции. Больше трети – сугубо на экспорт. Колбасы, полуфабрикаты. Белорусские производители предлагают продукцию высокого качества, как говорится, на любой вкус и кошелёк. И та же тенденция сохранится. Даже если предприятиям придётся искать новые источники сырья.

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Мы имеем квоты в рамках Евразийского экономического союза по свинине – 20 тысяч тонн, по мясу птицы – 11 тысяч тонн. Ежегодно эту квоту выбираем. По мясу говядины, 4% мы завозили из Европы. Остальной товар шёл из других государств. По свинине по прошлому году мы завезли 25 тысяч тонн, из них 21 – из России. Никаких проблем заместить здесь нет».

Что до овощей, в сезон товары с белорусских полей занимают почти все прилавки, в остальное – не меньше 60%. Вот один из столичных складов: картофель, лук, яблоки, морковь. Эти закрома с лёгкостью покроют спрос торговых объектов и социальных учреждений Минска до следующего урожая.

Белорусский потребитель не будет ущемлён, даже если Европа будет с тем же постоянством закручивать гайки. И ни 1 января, ни через месяц или даже год на прилавках белорусских магазинов не будет дефицита.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси: «У нас хорошие связи налажены со странами Содружества Независимых Государств, где производится достаточное количество овощной, фруктовой продукции, орехов, мёда. Сейчас мы корректируем в соответствии с указанием Главы государства внешнеэкономический курс. Расширяются наши связи со странами дальней дуги».

Жёсткий ответ Западу на самом деле несёт и пользу. Экспорт лишь поменяет прописку. И для белорусского бизнеса это новый импульс в развитии. Будут новые рынки, будет новая импортная продукция на прилавках. И пугаться этого не стоит. Если понадобится, в стране заложат новые сады, расширят производственные мощности, а это ещё и новые рабочие места. При этом Беларусь не стремится выстроить железный занавес с Западом, а только лишь защищает национальные интересы.

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