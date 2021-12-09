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Путин рассказал, как прошел разговор с Байденом

09.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин рассказал, как прошел разговор с Байденом

Разговор президентов России и США все-таки состоялся. Владимир Путин поделился впечатлениями после, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, переговоры были открытыми и позитивными.

Путин также рассказал, что Россия и США договорились о создании совместной структуры для обсуждения вопросов безопасности.

Президенты двух стран затронули тему Украины, расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений у российских границ.

Фото: kremlin.ru


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Разговор президентов России и США все-таки состоялся. Владимир Путин поделился впечатлениями после, передает РИА «Новости». По словам российского лидера,...
 
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