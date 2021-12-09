|
Путин рассказал, как прошел разговор с Байденом
Источник материала: ОНТ
Разговор президентов России и США все-таки состоялся. Владимир Путин поделился впечатлениями после,
По словам российского лидера, переговоры были открытыми и позитивными.
Путин также рассказал, что Россия и США договорились о создании совместной структуры для обсуждения вопросов безопасности.
Президенты двух стран затронули тему Украины, расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений у российских границ.
Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разговор президентов России и США все-таки состоялся. Владимир Путин поделился впечатлениями после, передает РИА «Новости». По словам российского лидера,...
|
Архив (Разное)