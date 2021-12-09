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Дворец Независимости вновь принимает гостей: участники конкурса пианистов и сотрудники Большого театра побывали на экскурсии
Источник материала: ОНТ
Дворец Независимости вновь принимает гостей! На этот раз символ белорусской государственности посетили участники и жюри международного конкурса пианистов – он сейчас проходит в Минске. Организован при поддержке Президента.
Визитную карточку нашей страны увидели творческие люди из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и России. Вместе с ними на экскурсии побывали и сотрудники нашего Большого театра. Гостям показали всё самое интересное: знаменитые залы дворца, где создается история современной Беларуси. Рассказали и о знаковых событиях в этих стенах. Особый интерес к залу торжественных церемоний, где проходят важные политические события (например, две инаугурации Президента). Узнаваемая «зеленая» комната, где 16 часов вела переговоры «нормандская четверка».
Участники экскурсии удивились и таланту наших мастеров. Дворец возводили белорусские рабочие, художники и дизайнеры. Гости зарядились положительными эмоциями, сделали множество памятных фотографий. Посещение Дворца Независимости – уже добрая традиция, сюда постоянно приезжают гости со всех уголков нашей страны и из-за рубежа.
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Дворец Независимости вновь принимает гостей: участники конкурса пианистов и сотрудники Большого театра побывали на экскурсии
Дворец Независимости вновь принимает гостей! На этот раз символ белорусской государственности посетили участники и жюри международного конкурса пианистов – он...
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