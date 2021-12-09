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Дворец Независимости вновь принимает гостей: участники конкурса пианистов и сотрудники Большого театра побывали на экскурсии

09.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дворец Независимости вновь принимает гостей: участники конкурса пианистов и сотрудники Большого театра побывали на экскурсии

Дворец Независимости вновь принимает гостей! На этот раз символ белорусской государственности посетили участники и жюри международного конкурса пианистов – он сейчас проходит в Минске. Организован при поддержке Президента.  


Визитную карточку нашей страны увидели творческие люди из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и России. Вместе с ними на экскурсии побывали и сотрудники нашего Большого театра. Гостям показали всё самое интересное: знаменитые залы дворца, где создается история современной Беларуси. Рассказали и о знаковых событиях в этих стенах. Особый интерес к залу торжественных церемоний, где проходят важные политические события (например, две инаугурации Президента). Узнаваемая «зеленая» комната, где 16 часов вела переговоры «нормандская четверка».  

Участники экскурсии удивились и таланту наших мастеров. Дворец возводили белорусские рабочие, художники и дизайнеры. Гости зарядились положительными эмоциями, сделали множество памятных фотографий. Посещение Дворца Независимости – уже добрая традиция, сюда постоянно приезжают гости со всех уголков нашей страны и из-за рубежа.  

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Теги: Минск
 
 
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Дворец Независимости вновь принимает гостей! На этот раз символ белорусской государственности посетили участники и жюри международного конкурса пианистов – он...
 
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