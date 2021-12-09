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Кота попросили спеть – он исполнил короткую песню и впечатлил интернет! Послушайте, вашему питомцу понравится!
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал пользователь ТikTok cat_baby_yoda.
Он попросил своего кота спеть, а питомец сразу же согласился и исполнил короткую песню. Пользователи соцсети были впечатлены.
«Какой замечательный певец!», «Отличный голос», «Какая красивая и талантливая особа!», «Смотрите, не стесняется!», – писали комментаторы.
Фото:
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Кота попросили спеть – он исполнил короткую песню и впечатлил интернет! Послушайте, вашему питомцу понравится!
Забавное видео опубликовал пользователь ТikTok cat_baby_yoda. Он попросил своего кота спеть, а питомец сразу же согласился и исполнил короткую песню. Пользователи соцсети...
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