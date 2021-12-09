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Кота попросили спеть – он исполнил короткую песню и впечатлил интернет! Послушайте, вашему питомцу понравится!

09.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кота попросили спеть – он исполнил короткую песню и впечатлил интернет! Послушайте, вашему питомцу понравится!

Забавное видео опубликовал пользователь ТikTok cat_baby_yoda.

Он попросил своего кота спеть, а питомец сразу же согласился и исполнил короткую песню. Пользователи соцсети были впечатлены.

«Какой замечательный певец!», «Отличный голос», «Какая красивая и талантливая особа!», «Смотрите, не стесняется!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал пользователь ТikTok cat_baby_yoda. Он попросил своего кота спеть, а питомец сразу же согласился и исполнил короткую песню. Пользователи соцсети...
 
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