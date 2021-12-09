Билл Гейтс, Данила Козловский и Настя Ивлеева: 10 громких расставаний и разводов 2021 года

Источник материала: ОНТ

2020-й называли годом разводов, но 2021-й, кажется, решил посоревноваться с ним и завоевать титул самого худшего года для пар. Решили вспомнить, кто из знаменитостей разошелся или развелся в уходящем году.

Ольга Бузова и Давид Манукян

Этой парой восторгался весь Instagram. Давид одаривал Ольгу подарками и вниманием, но картинка в соцсетях оказалась лишь иллюзией. Пара рассталась накануне 35-летия Бузовой. И пока певица переживала расставание, Манукяна начали подозревать в отношениях с самим Филиппом Киркоровым.

Алан Басиев и Ида Галич

«Идеальная семья» – так писали о них СМИ и комментаторы в Instagram. Но любовь оказалась невечной, хоть у пары недавно родился ребенок. Ида не скрывала, что развод ей пришелся крайне тяжело.

Элджей и Настя Ивлеева

Ивлеева и Элджей поженились совсем недавно, но брак продержался недолго. «Не сошлись характерами» – так описала расставание блогерша. Но супруги расстались мирно, без скандалов и, по их словам, продолжают общаться как друзья.

Данила Козловский и Ольга Зуева

Данила Козловский и Ольга Зуева, несмотря на недавно рожденного ребенка, также огорчили публику. Постоянные разъезды пары и отношения на расстоянии не смогли сдержать брак.

Егор Крид и Валя Карнавал

Разрыв певца Егора Крида и тиктокерши Вали Карнавал можно назвать скандальным, ведь никто так и не узнал истинную причину их расставания. Крид даже записал клип, адресованный бывшей.

Айза Долматова и Олег Майами

Совсем недавно Айза и Майами строили планы на будущую счастливую жизнь, как вдруг стали поливать друг друга грязью. Огня в масло подбавило и возвращение бывшего мужа Айзы Гуфа. Но и у них ничего не получилось.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Это расставание прозвучало на весь мир как гром среди ясного неба. Ким Кардашьян не смогла больше терпеть выходки и неуравновешенность мужа, забрала детей и ушла. Но, по слухам, Канье все еще предпринимает попытки вернуть жену.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Расставание этой пары не было таким грустным, как остальные, так как Дженнифер Лопес сошлась со своим старым возлюбленным Беном Аффлеком, и эта пара пленила их поклонников. В 2022-м ожидается свадьба.

Илон Маск и Граймс

Илон Маск тоже разочаровал своих поклонников. Новость о рождении сына X Æ A-12 так обрадовала публику, что никто и догадаться не мог о проблемах в отношениях пары. Но работа и постоянная супругов загруженность стали одной из причин разрыва.

Билл и Мелинда Гейтс

Еще один миллиардер стал холостяком. И это после 27 лет брака. По слухам, всему виной стали измены основателя Microsoft.

Фото: Getty Images , Instagram

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