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Санкции против Беларуси обернутся убытками для тех, кто их вводит

09.12.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще один обоснованный и адекватный ответ на санкции. Белорусский парламент ратифицировал соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты России. Это грозит Литве очередными большими убытками.

Выручка Клайпедского порта уже обвалилась на четверть. После этого в Вильнюсе заговорили о необходимости компенсаций от ЕС.

А литовские перевозчики белорусских удобрений просят у США отсрочки санкций. Они вступили в силу накануне, но грузы продолжают идти в Клайпеду. Так как за это уже заплачено, отказаться и платить неустойку литовцы не могут. Но даже при отсрочке, от переориентации белорусских грузов Литва, может потерять порядка ста миллионов евро выручки в год.  

Такова цена западных санкций для самого Запада.  

Еще хуже положение в Латвии: поддерживая риторику ЕС страна потеряла почти половину грузоперевозок по железной дороге еще в 2020 году.

Ситуация в портах ненамного лучше – российские и белорусские грузы уходят в новые терминалы Ленинградской области. Это огромные потери для Риги: логистика и транспорт составляют 9% латвийского ВВП.

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Еще один обоснованный и адекватный ответ на санкции. Белорусский парламент ратифицировал соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на...
 
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