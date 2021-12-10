«Посмотрела раз 15». Счастливый пес, «помогающий» хозяину расчищать снег, умилил всех. Вы вряд ли устоите (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Счастлив тот, кому достает того, что он имеет, – гласит известная мудрость. В случае с собаками – достаточно рядом любимого человека, с которым можно бесконечно резвиться и играть. Видео со счастливым псом нашел на просторах интернета ridus.ru.

Видеокадры позволяют наблюдать за хвостатым, который вовсю отрывается в обществе хозяина, прыгая перед ним и ухитряясь не мешать работе человека.

Видео с любителем зимних игрищ просмотрели в TikTok более 18,8 млн раз.





Интернет-пользователи оказались покорены счастливым и беспечным животным.

«Я посмотрела раз 15», «Боже, я просто хочу так же играть», «Чистое счастье и команда поддержки», «Булочку посыпали сахарной пудрой, ничего необычного», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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