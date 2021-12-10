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Ночной дозор. Пушистый контролер верхом на умном пылесосе заставил всех хохотать. Вы тоже будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Кошки обычно держатся в стороне от любой техники в доме, однако есть питомцы, которые отнюдь не пугаются умной электроники. Очередное такое доказательство
В интернете появилась видеозапись, которая многих заставила сначала удивленно замереть, зачем – расхохотаться. Видеокадры позволяют наблюдать, как кот сидит на умном пылесосе и в автономном режиме прибирает квартиру.
Видео под названием «Когда ты следишь за чистотой в доме» посмотрели свыше 9,4 млн человек в TikTok.
Интернет-пользователей развеселил хвостатый контролер.
Фото: pixabay
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Ночной дозор. Пушистый контролер верхом на умном пылесосе заставил всех хохотать. Вы тоже будете смеяться! (ВИДЕО)
Кошки обычно держатся в стороне от любой техники в доме, однако есть питомцы, которые отнюдь не пугаются умной электроники. Очередное такое...
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