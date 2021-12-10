Ночной дозор. Пушистый контролер верхом на умном пылесосе заставил всех хохотать. Вы тоже будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Кошки обычно держатся в стороне от любой техники в доме, однако есть питомцы, которые отнюдь не пугаются умной электроники. Очередное такое доказательство приводит ridus.ru.

В интернете появилась видеозапись, которая многих заставила сначала удивленно замереть, зачем – расхохотаться. Видеокадры позволяют наблюдать, как кот сидит на умном пылесосе и в автономном режиме прибирает квартиру.





Видео под названием «Когда ты следишь за чистотой в доме» посмотрели свыше 9,4 млн человек в TikTok.

Интернет-пользователей развеселил хвостатый контролер.

«Ахаххахаха, даже у кота есть своя машина», «Город засыпает, просыпается пушистая мафия», «Кот патрулирует квартиру», «Это очень смешно», – писали в комментариях.

Фото: pixabay





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