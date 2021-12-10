ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как в фильме ужасов: в Венесуэле есть балкон, который заставит вздрогнуть любого прохожего. Только посмотрите, жуть пробирает! (ФОТО)

10.12.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как в фильме ужасов: в Венесуэле есть балкон, который заставит вздрогнуть любого прохожего. Только посмотрите, жуть пробирает! (ФОТО)

Хозяин одного из домов в Венесуэле, а именно в центре города Каракас, решил сделать из своего балкона незаурядную достопримечательность. Дело в том, что так называемый «Кукольный балкон» может впечатлить практически любого прохожего. Об этом пишет Odditycentral.

Балкон, который находится в двухэтажном здании, смотрит на улицу стеклянными глазами множества старых кукол. Даже днем мимо этого места проходить жутковато, нечего говорить и о ночи.

Согласно одной из легенд, живущие в доме с куклами люди специализируются на самой настоящей черной магии, согласно другой теории, кукол разместил на балконе призрак старика, который выходит по ночам, пробирается в комнаты маленьких девочек и крадет их любимые игрушки. 


В реальности балкон – создание местного художника Этаниса Гонсалеса. Он сделал такую «выставку» после того, как вдохновился грузовиком, который был украшен куклами.

От пугающей инсталляции местные жители какое-то время пытались избавиться, однако так как художник не нарушал этим каких-либо законов, у людей ничего не вышло. Вскоре они смирились с таким необычным украшением улицы.

Photo: Facebook

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяин одного из домов в Венесуэле, а именно в центре города Каракас, решил сделать из своего балкона незаурядную достопримечательность. Дело в том, что так...
 
Новости дня
Новости разные
 
На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля: пострадал водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by