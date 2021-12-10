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Как в фильме ужасов: в Венесуэле есть балкон, который заставит вздрогнуть любого прохожего. Только посмотрите, жуть пробирает! (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Хозяин одного из домов в Венесуэле, а именно в центре города Каракас, решил сделать из своего балкона незаурядную достопримечательность. Дело в том, что так называемый «Кукольный балкон» может впечатлить практически любого прохожего. Об этом
Балкон, который находится в двухэтажном здании, смотрит на улицу стеклянными глазами множества старых кукол. Даже днем мимо этого места проходить жутковато, нечего говорить и о ночи.
Согласно одной из легенд, живущие в доме с куклами люди специализируются на самой настоящей черной магии, согласно другой теории, кукол разместил на балконе призрак старика, который выходит по ночам, пробирается в комнаты маленьких девочек и крадет их любимые игрушки.
В реальности балкон – создание местного художника Этаниса Гонсалеса. Он сделал такую «выставку» после того, как вдохновился грузовиком, который был украшен куклами.
От пугающей инсталляции местные жители какое-то время пытались избавиться, однако так как художник не нарушал этим каких-либо законов, у людей ничего не вышло. Вскоре они смирились с таким необычным украшением улицы.
Photo: Facebook
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Как в фильме ужасов: в Венесуэле есть балкон, который заставит вздрогнуть любого прохожего. Только посмотрите, жуть пробирает! (ФОТО)
Хозяин одного из домов в Венесуэле, а именно в центре города Каракас, решил сделать из своего балкона незаурядную достопримечательность. Дело в том, что так...
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