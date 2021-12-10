ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля: пострадал водитель

10.12.2021 06:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 18 ч 45 мин 22-летний молодой человек, управляя автомобилем "Кио" двигался по ул.Рогачевская со стороны ул.Л.Гвишиани в направлении Заславского шоссе, на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю "Уаз" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП водитель автомобиля "Кио" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждения. По факту произошедшего отделом ГАИ Первомайского РУВД г.Минска проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо, а также убедиться в безопасности выполняемого маневра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Мезенцев рассказал, какой будет символика Союзного государства
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by