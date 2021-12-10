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Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране
Источник материала: ОНТ
Куба выражает солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам западных стран дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес,
Кубинский лидер подчеркнул: нынешнее заседание проходит в преддверии годовщины присоединения Кубы к ЕАЭС в качестве наблюдателя. За это время были предприняты шаги для установления взаимовыгодных основанных на доверии, уважении и сотрудничестве отношений.
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в своем выступлении также высказался и насчет возможности продолжения взаимодействия стран в вопросах распространения и производства вакцин против COVID-19.
Фото: БЕЛТА
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Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране
Куба выражает солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам западных стран дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 10 декабря на заседании Высшего...
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