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Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране

10.12.2021 14:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране

Куба выражает солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам западных стран дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, передает БЕЛТА.

Кубинский лидер подчеркнул: нынешнее заседание проходит в преддверии годовщины присоединения Кубы к ЕАЭС в качестве наблюдателя. За это время были предприняты шаги для установления взаимовыгодных основанных на доверии, уважении и сотрудничестве отношений.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в своем выступлении также высказался и насчет возможности продолжения взаимодействия стран в вопросах распространения и производства вакцин против COVID-19.

Фото: БЕЛТА

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Куба выражает солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам западных стран дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 10 декабря на заседании Высшего...
 
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