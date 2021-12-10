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В Минске бывший студент приговорен к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием

10.12.2021 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший студент столичного вуза (20-летний молодой человек) приговорен к 5 годам лишения свободы за руководство экстремистским формированием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Он признан виновным в организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, организаций и учреждений, а также руководстве экстремистским формированием.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
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