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В Гродно обвиняемого в убийстве и разбое приговорили к 16 годам колонии

10.12.2021 15:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области поддержала в суде гособвинение в отношении 37-летнего мужчины, которому инкриминированы убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, а также разбой с проникновением в жилище, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, нетрезвый мужчина 30 января 2004 года в ходе ссоры с 52-летней женщиной не менее 12 раз ударил ее клинком ножа в жизненно важные органы, требуя отдать ему деньги и спиртное. Затем похитил у потерпевшей деньги и трубку от радиотелефона.

В прокуратуре отметили, что смерть женщины наступила на месте происшествия от внутренней кровопотери, ранений сердца и легкого.

Правоохранительные органы проверили все возможные версии, выдвинутые с учетом собранной информации. Однако установить человека, совершившего преступление, тогда не удалось. Полученные на первоначальном этапе вещественные доказательства и биологические следы были приобщены к материалам уголовного дела, которые в итоге и позволили выйти на подозреваемого. После проведения по ним в апреле 2021 года ольфакторной экспертизы сделан однозначный вывод: на джемпере убитой обнаружен индивидуальный запаховый след обвиняемого. Свою вину мужчина признал частично, оспаривая умысел на убийство.

С учетом доказательств судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда вынесла обвинительный приговор: 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По материалам дела, нетрезвый мужчина 30 января 2004 года в ходе ссоры с 52-летней женщиной не менее 12 раз ударил ее клинком ножа в жизненно важные органы, требуя отдать...
 
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