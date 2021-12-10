Минчанин похитил 1,5 тыс. л топлива с карт каршеринговых авто

Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил 1,5 тыс. л топлива, используя топливные карты арендованных автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Во Фрунзенское РУВД Минска обратился представитель службы безопасности каршеринга и сообщил о хищении топлива. Оперативники отделения по противодействию киберпреступности и отдела уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 19-летний житель Минского района", - рассказали в ГУВД.

Молодой человек брал из арендованных автомобилей топливные карты и использовал их в своих интересах. В интернете он находил людей, которые хотели заправить личные авто дешевле, чем по цене на станции, и вместе с ними ездил на АЗС. Иногда он также за деньги передавал карты самим водителям.

Установлено, что задержанный не имел водительского удостоверения и покупал каршеринговые аккаунты в интернете. С июля по сентябрь он забронировал 32 автомобиля. Всего молодым человеком было похищено полторы тысячи литров бензина на общую сумму более Br3 тыс.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что минчанин уже возместил организации ущерб.

"Следует знать, что все подобные случаи отслеживаются и документируются каршеринговой компанией, информация передается в правоохранительные органы", - добавили в ГУВД.-0-