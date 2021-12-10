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На озере в Ветке утонул рыбак

10.12.2021 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рыбак провалился под лед на озере в Ветке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.

Трагический случай произошел сегодня около 12.00 на озере Ореховка. Как уточнили спасатели на водах, рыбак 1947 года рождения передвигался по льду с велосипедом, на котором вез бур и иное рыбацкое снаряжение. В какой-то момент он провалился под лед и утонул. Толщина льда - от 2-5 см.

"Сообщение в дежурную службу РОЧС поступило от рыбака, который провалился под воду на этом же озере некоторое время назад. Также с велосипедом и рыболовным снаряжением", - сообщили в областном ОСВОДе.

ОСВОД предупреждает: категорически запрещается выходить на лед, толщина которого не достигла 7-10 см.

Вблизи озера были установлены предупреждающие таблички.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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ОСВОД предупреждает: категорически запрещается выходить на лед, толщина которого не достигла 7-10 см.
 
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