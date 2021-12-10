Семь учащихся минского колледжа пострадали из-за распыления газа

Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в Минском государственном колледже сферы обслуживания произошло распыление неизвестного газа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пострадали семь подростков. Все они доставлены в разные клиники города. Состояние детей удовлетворительное, медицинская помощь оказывается в полном обьеме.

В пресс-службе добавили, что пять девушек госпитализированы в БСМП, 3-ю и 4-ю детские больницы, двоих отпустили домой.

По предварительным данным, распылен был перцовый газ.-0-