Все больше критики в адрес властей из-за жестокости к беженцам в Польше: журналисты, общественные деятели и простые граждане негодуют

Источник материала: ОНТ

Заварили кашу так, что стало самим не по себе. В Польше все больше критики в адрес властей из-за жестокости к беженцам. Негодуют журналисты, общественные деятели и простые граждане.

«Используют скудные доступные механизмы влияния». С такой формулировкой действий властей активисты приграничья, которые помогают выжить тем, кто смог преодолеть колючую проволоку, обратились в Еврокомиссию. Они против новых правил, которые предполагают ускоренную процедуру депортации. И вводят якобы гарантии для ищущих убежища. По мнению активистов, это просто фикция, а людей будут вышвыривать, не разбираясь.

Критикуют и премьер-министра Моравецкого, который считает, цитата, что «солдаты действуют в духе гуманизма». Он, по мнению значительного числа поляков, в том, что с беженцев или их родственников не требуют деньги за похороны просителей убежища, которые погибли в лесу.

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