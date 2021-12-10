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Умер создатель игровых приставок Nintendo
Источник материала: ОНТ
В Японии 9 дукабря умер создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщил университет, где он преподавал.
Причина смерти Уэмуры не разглашается. Ему было 78 лет.
Создатель игровых приставок – уроженец Токио, выпускник электронной инженерии Технологического института Чиба. В 2004 году он начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото.
Масаюки Уэмура покинул Nintendo в 2004-м, но остался консультантом компании.
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В Японии 9 дукабря умер создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщил университет, где он преподавал. Причина смерти Уэмуры не...
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