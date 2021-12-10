Умер создатель игровых приставок Nintendo

Источник материала: ОНТ

В Японии 9 дукабря умер создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщил университет, где он преподавал.

Причина смерти Уэмуры не разглашается. Ему было 78 лет.

Создатель игровых приставок – уроженец Токио, выпускник электронной инженерии Технологического института Чиба. В 2004 году он начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото.



В Nintendo Уэмура пришел работать в 1971 году. Он отвечал за разработку восьмибитной игровой консоли. Позже работал над 16-разрядной SNES. Консоли стали хитами в игровом мире.

Масаюки Уэмура покинул Nintendo в 2004-м, но остался консультантом компании.

Фото: Twitter

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