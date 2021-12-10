Молодая мама взяла кредит на 7 тыс. бел. рублей и отдала деньги мошенникам

Источник материала: ОНТ

Витебчанка лишилась 7000 рублей после того, как доверилась позвонившему незнакомцу. О новом случае мошенничества рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Женщина сидела дома с детьми, когда раздался телефонный звонок. Позвонивший через мессенджер незнакомец сообщил, что он якобы является работником крупной торговой интернет-площадки и «уточнил», покупала ли женщина у них что-то недавно. Женщина ответила отрицательно. В ответ на это незнакомец предположил, что кто-то завладел данными ее карты и нужно поговорить с работником банка.

Таким образом молодая мама взяла на себя кредит в размере 7000 рублей, создала виртуальные платежные карты. После этого разговор прекратился, а деньги с карточек были списаны.





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