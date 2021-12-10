Источник материала: ОНТ

Первый подиум за 5 лет. Антон Смольский принес Беларуси бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Белорус финишировал третьим в спринтерской гонке на 10 км. Смольский показал высокую скорость и был точен на огневых рубежах. Наш спортсмен опередил многих фаворитов, прежде всего, норвежцев: Тарье и Йоханнеса Бе а также Стурлу Лаграйда. Победил в спринте немец Йоханнес Кюн, серебро у Мартина Понсилуомы из Швеции. Лучшую гонку в карьере провел еще один белорус, Дмитрий Лазовский. Он был точен на огневых рубежах и занял в итоге 9-е место. Роман Елетнов финишировал 19-м, Сергей Бочарников 52-м.

Скоро стартует женская спринтерская гонка. В составе сборной Беларуси – Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Ждем от наших девушек продолжения успешного выступления. Кроме спринта, в программе австрийского этапа – преследование и эстафеты.

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