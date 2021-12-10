В каком возрасте лучше рожать первого ребенка?

Источник материала: ОНТ

Современные люди совсем не спешат создавать семьи и становиться родителями – такова статистика. Одни строят карьеру, другие понимают, что рождение ребёнка изменит их жизнь, а третьи просто боятся ответственности за малыша. В общем, тенденция отложенного материнства набирает обороты во всём мире.





«Дочки-матери» и куклы – первые игры каждой девочки. Именно они с малых лет развивают в юных леди важное чувство – инстинкт материнства. Дети растут, и вместе с тем меняются их взгляды: сейчас большинство девушек старается сначала устроить карьеру, выйти замуж и обзавестись жильём, а только потом задумываются о ребёнке. Отсюда и мировая тенденция: мамы становятся всё старше.

Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»: «Нельзя однозначно сказать, что это хорошо или плохо. Хорошее материальное положение для семьи и для развития ребенка – это всегда хорошо. Возрастные родители могут многое дать ребенку в плане воспитания и развития интеллекта. Но следует помнить, что с возрастом у женщины, как и у мужчины, накапливаются хронические болезни, накапливаются изменения генетического материала, что в последующем может отразится на здоровье женщины во время беременности, после родов и на здоровье её малыша».

В нашей стране понятия «старородящая» давно нет: репродуктивным считается возраст женщины от 18 до 49 лет. Но врачи утверждают: уверенно полагаться на эту цифру не стоит. Ведь каждая девочка рождается с определенным количеством яйцеклеток – это так называемый овариальный резерв. Каждый месяц он сокращается, а после 35 лет и вовсе ускоряется в несколько раз. Плюс вредные факторы: неправильное питание, стресс, курение, алкоголь, естественное старение организма – всё это снижает шансы забеременеть.

Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»: «Самое благополучное время для рождения ребенка от 23 до 29 лет. В это время организм женщины уже сформировался, он находится на пике своего здоровья. До 30 лет женский организм направлен на то, чтобы справится с беременностью, чтобы она протекала физиологически, чтобы не было осложнений. Поэтому тенденция такова, что лучше родить до 30 лет».

Не стоит забывать, что с зачатием нередко возникают проблемы. По статистике, в нашей стране с диагнозом «бесплодие» сталкивается каждая шестая пара. С другой стороны, сегодня эта проблема не такая серьёзная, как была прежде. Ежегодно в Беларуси с помощью вспомогательных репродуктивных технологий на свет появляются более 2 тысяч малышей. А с начала этого года первая попытка ЭКО для белорусок стала бесплатной. Впрочем, государство никогда не экономило на поддержке семей.

Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «Сегодня единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается всем семьям, независимо от занятости родителей, уплаты им налогов и страховых взносов. При рождении первого ребенка семья получает 10 бюджетов прожиточного минимума. При рождении второго ребенка размер поддержки увеличивается, и эта выплата составляет уже 14 бюджетов прожиточного минимума. Потом идёт речь о пособии по уходу за ребенком до 3 лет, которое выплачивается ежемесячно. И также не зависит от заработной платы и доходов семьи».

Если это первый ребёнок, то родители получают 496 рублей, второй – 567 рублей. При рождении двойни или тройни семья может рассчитывать на дополнительные выплаты.

Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «С появлением в семье третьего ребенка и так далее размер поддержки увеличивается по различным направлениям: при строительстве жилья, назначении семейного капитала, льготные условия предоставления адресной социальной помощи».

Рождение малыша – важное решение в жизни любой пары. Ведь считается, что именно с появлением ребёнка и возникает настоящая семья.

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