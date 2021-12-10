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В каком возрасте лучше рожать первого ребенка?
Источник материала: ОНТ
Современные люди совсем не спешат создавать семьи и становиться родителями – такова статистика. Одни строят карьеру, другие понимают, что рождение ребёнка изменит их жизнь, а третьи просто боятся ответственности за малыша. В общем, тенденция отложенного материнства набирает обороты во всём мире.
«Дочки-матери» и куклы – первые игры каждой девочки. Именно они с малых лет развивают в юных леди важное чувство – инстинкт материнства. Дети растут, и вместе с тем меняются их взгляды: сейчас большинство девушек старается сначала устроить карьеру, выйти замуж и обзавестись жильём, а только потом задумываются о ребёнке. Отсюда и мировая тенденция: мамы становятся всё старше.
В нашей стране понятия «старородящая» давно нет: репродуктивным считается возраст женщины от 18 до 49 лет. Но врачи утверждают: уверенно полагаться на эту цифру не стоит. Ведь каждая девочка рождается с определенным количеством яйцеклеток – это так называемый овариальный резерв. Каждый месяц он сокращается, а после 35 лет и вовсе ускоряется в несколько раз. Плюс вредные факторы: неправильное питание, стресс, курение, алкоголь, естественное старение организма – всё это снижает шансы забеременеть.
Не стоит забывать, что с зачатием нередко возникают проблемы. По статистике, в нашей стране с диагнозом «бесплодие» сталкивается каждая шестая пара. С другой стороны, сегодня эта проблема не такая серьёзная, как была прежде. Ежегодно в Беларуси с помощью вспомогательных репродуктивных технологий на свет появляются более 2 тысяч малышей. А с начала этого года первая попытка ЭКО для белорусок стала бесплатной. Впрочем, государство никогда не экономило на поддержке семей.
Если это первый ребёнок, то родители получают 496 рублей, второй – 567 рублей. При рождении двойни или тройни семья может рассчитывать на дополнительные выплаты.
Рождение малыша – важное решение в жизни любой пары. Ведь считается, что именно с появлением ребёнка и возникает настоящая семья.
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Современные люди совсем не спешат создавать семьи и становиться родителями – такова статистика. Одни строят карьеру, другие понимают, что рождение ребёнка...
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