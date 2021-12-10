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Коза украла документы у чиновника – тот отправился за ней в погоню (ВИДЕО)

10.12.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коза украла документы у чиновника – тот отправился за ней в погоню (ВИДЕО)

Курьезный инцидент произошел в Уттар-Прадеше (Индия). Коза украла документы у чиновника, а чтобы отобрать их, пришлось броситься в погоню. Видео появилось в Twitter.

Чиновник из органа местного самоуправления (называется панчаят) обнаружил, что хулиганка проникла в офис и похитила какие-то бумаги. Мужчине стало не до веселья, когда рогатая строптивица отказалась отдать по-хорошему украденное. Чтобы вернуть документы, чиновник бросился в погоню, но не тут-то было – коза оказалось шустрой и не отдала добычу.

Позже представители панчаята заявили, что ничего важного похищено не было. Это просто ничего не значащие бумаги из столовой. В любом случае, местные посмеялись с рогатой воровки.

Фото: pixabay

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Курьезный инцидент произошел в Уттар-Прадеше (Индия). Коза украла документы у чиновника, а чтобы отобрать их, пришлось броситься в погоню. Видео появилось в Twitter. ...
 
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