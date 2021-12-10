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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор после заседания ВЕЭС

10.12.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор после заседания ВЕЭС

Сразу после заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 10 декабря в режиме видеоконференции, состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом информирует «Пул Первого».

Президент России позвонил Президенту Беларуси для обсуждения самых актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Лидеры двух стран затронули как двустороннюю повестку, так и возникающие вызовы и ситуации вокруг государств.

Фото: БЕЛТА

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Сразу после заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 10 декабря в режиме видеоконференции, состоялся телефонный разговор глав Беларуси и...
 
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