Лукашенко и Путин провели телефонный разговор после заседания ВЕЭС

Источник материала: ОНТ

Сразу после заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 10 декабря в режиме видеоконференции, состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом информирует «Пул Первого».

Президент России позвонил Президенту Беларуси для обсуждения самых актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Лидеры двух стран затронули как двустороннюю повестку, так и возникающие вызовы и ситуации вокруг государств.

Фото: БЕЛТА

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