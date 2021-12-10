Идеи для украшения окон к Новому году-2022. Три простых варианта – видео

Источник материала: ОНТ

Пришло время наряжать елку и украшать дом к Рождеству и Новому году. Между прочим, сейчас некоторые декорации можно сделать своими руками. Например, гирлянды на окна – они будут отличным решением.





Как украсить окна к Новому году, если бумажные снежинки уже надоели? Очень просто! Рисунками на стекле. Вам понадобятся зубной порошок, паста или белая краска, стакан с водой и кисточка. Разведите зубной порошок или краску водой до консистенции густой сметаны. Если результат вас устраивает, то приступайте к работе. Обозначьте на стекле волнистыми линиями сугробы, а над ними вертикальные – стенки домов. Не стремитесь добиться идеальных контуров, пусть рисунок будет похож на детский, это добавит ему очарование.

Если хотите своим рисункам на стекле добавить реалистичности, тогда стоит приобрести витражную краску. Если такая есть в наличии, то запаситесь шаблонами снежинок или трафаретами для желаемых рисунков. Шаблоны застелите бумагой для выпечки и закрепите ее так, чтобы изображение не съезжало. Нанесите толстый слой краски на бумагу по контру, который через неё просвечивает. Дайте краске высохнуть, а лучше оставьте на ночь. Учтите, непросохшие узоры будут рваться. Медленно и осторожно отделите снежинки от бумаги и приклейте их на окно.

Гирлянда тоже может служить вариантом украшения окон. Вам понадобятся помпоны, плотная цветная бумага с блестками, тонкий картон, бусины, шнур, светодиодная гирлянда и клей. Сделаете помпоны самостоятельно или возьмите готовые. Вырежьте из цветной бумаги звезды шириной примерно 4 сантиметра, а из картона – 6 сантиметров. Обмотайте светодиодную гирлянду шнуром. Приклейте над окном крючки и закрепите их на шнур с лампочками. Готовые элементы гирлянды привяжите их закрепленному на окне шнуру, чтобы они свисали через равные промежутки.

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