Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пассажир избил водителя такси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Неприятным инцидентом закончилась ночная смена для 44-летнего таксиста из Гродно. Около половины второго ночи мужчина подвозил 21-летнего монтажника. Пассажир был нетрезв и в ходе поездки в машине возник конфликт", - рассказали в УВД.

На ул.Заслонова, когда автомобиль остановился, агрессивный молодой человек несколько раз ударил таксиста, а вместо оплаты проезда похитил Br7 и убежал.

Водитель такси оперативно сообщил о случившемся в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан правоохранителями.

"За одну поездку молодой человек заработал сразу два уголовных дела - за хулиганство и грабеж. Ранее парень судим не был", - добавили в УВД.-0-